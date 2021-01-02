«Температура и кашель»: директор театра им. Вахтангова рассказал о состоянии Ланового

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал «Звезде» о самочувствии народного артиста СССР Василия Ланового. Напомним, ранее стало известно о том, что актер был госпитализирован после положительного результата на коронавирус.

«У него температура и кашель. Все врачи приняли решение его госпитализировать. До этого он был дома два дня. Он себя неважно почувствовал 31 числа. Сдал тест, и он показал положительный результат», - отметил Крок.

Также известно, что супруга артиста, актриса Ирина Купченко, была госпитализирована в больницу. У нее, как и у супруга, было обнаружено большое количество антител.

«Пока бессимптомно. Но у нее тоже положительный тест. Их вместе сегодня отправили в госпиталь на всякий случай», - прокомментировал директор театра состояние Ирины Купченко.

Ранее сообщалось, что спектакли с участием Ланового и Купченко, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.