СМИ: В Москве задержана убившая пожилую женщину сиделка
По предварительным данным, подозреваемая страдает психическим расстройством.
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Полиция Москвы задержала сиделку, которая убила пожилую женщину в одном из домов в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинском учреждении.
По данным источника, убийство произошло в доме на Угловом переулке.
По предварительным данным, сиделка страдает психическим расстройством. На месте преступления ведутся следственные действия, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.