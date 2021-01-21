СМИ: В Москве задержана убившая пожилую женщину сиделка

Полиция Москвы задержала сиделку, которая убила пожилую женщину в одном из домов в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По данным источника, убийство произошло в доме на Угловом переулке.

По предварительным данным, сиделка страдает психическим расстройством. На месте преступления ведутся следственные действия, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.