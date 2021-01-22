У границ РФ за неделю были замечены 17 иностранных самолетов-разведчиков
Нарушений воздушного пространства страны отмечено не было.
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За минувшую неделю у границ Российской Федерации было отмечено присутствие 17 самолетов-разведчиков, отправленных ВС иностранных государств. Соответствующие данные предоставляет газета «Красная Звезда».
Помимо этого, разведку у российских границ производили четыре разведывательных БПЛА. Нарушений воздушного пространства страны отмечено не было.
Ранее отечественный эксперт указал, что попытки взлома системы программного обеспечения российских вооружений настолько специфичны, что корректировка их работы невозможна.