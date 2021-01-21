В посольстве РФ ответили на обвинения Албании в адрес дипломата
В посольстве РФ в Албании назвали безосновательными обвинения в адрес дипломата, которого правительство страны объявило представителя российского посольства персоной нон грата, из-за обвинений в нарушении карантинных мер.
«Посольство России подтверждает получение соответствующей вербальной ноты от албанской стороны. Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными» - цитирует РИА Новости сообщение дипломатического представительства.
Также в посольстве отметили, что указание имени дипломата в пресс-релизе противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. Министерство иностранных дел России уже проинформировано о случившемся.