В посольстве РФ ответили на обвинения Албании в адрес дипломата

Также в посольстве отметили, что указание имени дипломата в пресс-релизе противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. Министерство иностранных дел России уже проинформировано о случившемся.

«Посольство России подтверждает получение соответствующей вербальной ноты от албанской стороны. Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными» - цитирует РИА Новости сообщение дипломатического представительства.

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