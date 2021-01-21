В США вводят карантин для прибывающих в страну лиц
Соответствующее заявление сделал новый президент Соединенных Штатов.
© Фото: pixabay.com
Власти Соединенных Штатов приняли решение ввести карантин для лиц, прибывающих на территорию государства из-за границы. Соответствующее заявление, согласно информации ТАСС, сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Ранее на территории США вспыхнули протесты на фоне инаугурации Джо Байдена. Несколько человек совершили атаку на офис Демократической партии Соединенных штатов, разбили в ней стекла и разукрасили стены.