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На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Анна Назайкина
12:30 02.01.2021
За последние сутки число инфицированных в стране выросло на 5 038 человек.
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
© Фото: Willfried Wende, Pixabay

Харьковская компания «Биолек» обратилась в минздрав Украины с заявлением о государственной регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

«Харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, 30 декабря 2020 года обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», - приводятся слова политика на сайте партии.

Медведчук подчеркнул, что разработчик вакцины «Спутник V» разрешил передачу украинскому предприятию технологии и клеточной линии для производства препарата. Он также отметил, что трансферт можно осуществить в течение 14 дней, а организация производства вакцины займет от 3 до 6 месяцев.

«В результате переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19», - заявил политик.

По словам Медведчука, любое противодействие украинских властей регистрации вакцины «Спутник V» в стране будет свидетельствовать о преступном намерении лишить граждан их законного права на получение медицинской защиты от COVID-19.

По состоянию на 2 января на Украине зафиксировано 1 069 517 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных выросло на 5 038 человек.

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