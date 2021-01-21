В Идлибской зоне деэскалации боевики совершили 17 обстрелов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 17 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 15 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 8 обстрелов, в провинции Латакия - 2 обстрела, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 5 обстрелов», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно», - добавил он.

Контр-адмирал также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Ракка по маршруту от Шейх- Хасан до Сурат-Джарка и обратно, в провинции Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту от Хатла до Мазлум и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.