Албания объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Албании объявило российского дипломата персоной нон грата. По данным агентства РИА Новости, представитель российского посольства будет выслан из страны из-за нарушения карантинных мер. Он должен покинуть территорию Албании в течение 72 часов.

«С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата России персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления» - говорится в заявлении МИД Албании.

В СМИ сообщили, что внешнеполитическое ведомство уже связалось с послом РФ в Албании и выразило обеспокоенность нарушениями мер по противодействию коронавирусу со стороны Кривошеева.