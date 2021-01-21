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Кадыров сообщил о состоянии раненых силовиков после операции по уничтожению банды Бютукаева

Ирина Киселенко
22:49 21.01.2021
Трое полицейских проходят лечение в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений.
Кадыров сообщил о состоянии раненых силовиков после операции по уничтожению банды Бютукаева
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жизням пяти сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе спецоперации по ликвидации бандгруппы Бютукаева, ничто не угрожает. Об этом он написал в социальной Сети.

«Двое помещены в реанимационное отделение, так как находились в тяжелом состоянии при поступлении. Сейчас их жизням ничто не угрожает», - написал глава республики «ВКонтакте».

Он отметил, что пострадавшие проходят лечение в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений, и «каждый с большим нетерпением желает поскорее вернуться в строй на защиту нашего великого Отечества».

В Чечне в результате успешной спецоперации на окраине селения Катар-Юрт шестеро боевиков, среди которых полевой командир Аслан Бютукаев, находившиеся в федеральном розыске, были уничтожены. Кадыров сообщил, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации, и подчеркнул, что тем самым «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решением главы государства все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

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