Кадыров сообщил о состоянии раненых силовиков после операции по уничтожению банды Бютукаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жизням пяти сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе спецоперации по ликвидации бандгруппы Бютукаева, ничто не угрожает. Об этом он написал в социальной Сети.

«Двое помещены в реанимационное отделение, так как находились в тяжелом состоянии при поступлении. Сейчас их жизням ничто не угрожает», - написал глава республики «ВКонтакте».

Он отметил, что пострадавшие проходят лечение в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений, и «каждый с большим нетерпением желает поскорее вернуться в строй на защиту нашего великого Отечества».

В Чечне в результате успешной спецоперации на окраине селения Катар-Юрт шестеро боевиков, среди которых полевой командир Аслан Бютукаев, находившиеся в федеральном розыске, были уничтожены. Кадыров сообщил, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации, и подчеркнул, что тем самым «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решением главы государства все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.