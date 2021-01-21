«Почта России» обнаружила в посылке похожий на гранату предмет

Сотрудники «Почты России» нашли при проверке на специализированном досмотровом оборудовании предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По сообщению пресс-службы, посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы. Также было отмечено, что обработка и доставка почты идет в штатном режиме.

Ранее официальный представитель «Почты России» опроверг информацию о поисках «Главного специалиста по мотивации». В Сети была опубликована информация, что компания заключила контракт с Ernst & Young. Сумма контракта, по сообщениям, составляет 3,5 миллиона рублей - средства якобы должный пойти на повышение заинтересованности членов правления компании.