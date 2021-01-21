Адвокат рассказал о деталях первого иска к НАТО за обстрелы в Югославии

В Высший суд Белграда подан первый иск с требованием к НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, получившим высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов в Югославии. Об этом сообщил адвокат Срджан Алексич.

«Первый иск подан от имени офицера, который после бомбардировок заболел сложной формой онкологии, он перенес три операции и сейчас его состояние тяжелое», - рассказал правозащитник.

По его словам, в организм офицера попал обедненный уран, что спровоцировало рак мягких тканей и брюшины.

«Мы требуем от НАТО полностью оплатить причиненный вред – по меньшей мере 100 тысяч евро», - заключил Алексич.

Адвокат подчеркнул, что на данный момент большое число жителей Косово, сербов, албанцев болеют раком.

В 1999-м году американская и британская авиация вопреки международным конвенциям провела несколько бомбардировочных ударов. Внутри бомб находился обедненный уран.