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Адвокат рассказал о деталях первого иска к НАТО за обстрелы в Югославии

Светлана Головина
22:30 21.01.2021
Правозащитник отметил, что от альянса требуют полностью оплатить причиненный вред – по меньшей мере 100 тысяч евро.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Высший суд Белграда подан первый иск с требованием к НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, получившим высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов в Югославии. Об этом сообщил адвокат Срджан Алексич.

«Первый иск подан от имени офицера, который после бомбардировок заболел сложной формой онкологии, он перенес три операции и сейчас его состояние тяжелое», - рассказал правозащитник.

По его словам, в организм офицера попал обедненный уран, что спровоцировало рак мягких тканей и брюшины.

«Мы требуем от НАТО полностью оплатить причиненный вред – по меньшей мере 100 тысяч евро», - заключил Алексич.

Адвокат подчеркнул, что на данный момент большое число жителей Косово, сербов, албанцев болеют раком.

В 1999-м году американская и британская авиация вопреки международным конвенциям  провела несколько бомбардировочных ударов. Внутри бомб находился обедненный уран.  

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