Адвокат рассказал о деталях первого иска к НАТО за обстрелы в Югославии
В Высший суд Белграда подан первый иск с требованием к НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, получившим высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов в Югославии. Об этом сообщил адвокат Срджан Алексич.
«Первый иск подан от имени офицера, который после бомбардировок заболел сложной формой онкологии, он перенес три операции и сейчас его состояние тяжелое», - рассказал правозащитник.
По его словам, в организм офицера попал обедненный уран, что спровоцировало рак мягких тканей и брюшины.
«Мы требуем от НАТО полностью оплатить причиненный вред – по меньшей мере 100 тысяч евро», - заключил Алексич.
Адвокат подчеркнул, что на данный момент большое число жителей Косово, сербов, албанцев болеют раком.
В 1999-м году американская и британская авиация вопреки международным конвенциям провела несколько бомбардировочных ударов. Внутри бомб находился обедненный уран.