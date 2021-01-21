Путин поставил задачу полностью восстановить пострадавшую из-за пандемии экономику

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу полностью восстановить экономику и вывести показатели социальной сферы на до-пандемический уровень. Совещание по экономическим вопросам прошло в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что во время эпидемии экономический спад в России оказался ниже, чем во многих странах и удалось избежать резкого всплеска безработицы. Но важно добиться полного восстановления рынка труда, а также снизить стоимость жилья, за счет строительства новых домов и выдачи льготной ипотеки. Ей воспользовались уже около трехсот пятидесяти тысяч семей.

Ранее Путин призвал разобраться с ценами на жилье в регионах. Он отметил, что на фоне льготной ипотеки в нескольких регионах страны возникли дисбалансы на рынке жилья. Цены на недвижимость существенно растут, однако доступных вариантов для удовлетворения спроса не хватает.