Трамп раскритиковал итоги голосования Сената по оборонному бюджету США

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал сенат, который принял оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, несмотря на президентское вето. Он также назвал «нечестным» то, что республиканцы заблокировали предложенную им выплату две тысячи долларов на человека из-за пандемии.

«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Никчемно!!!», – написал он в Twitter.

По словам Трампа, было также «нечестно и неумно» установить выплату пострадавшим от пандемии коронавируса в размере 600 долларов вместо двух тысяч.

Ранее американский лидер отказался подписывать оборонный бюджет. Ему, в частности, не понравились статьи о переименовании военных баз, которые названы в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.

Проект оборонного бюджета США на 2021-й год в числе прочего предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Под ограничения, как сообщалось ранее, попадут компании, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также санкции коснутся фирм, предоставляющих услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки «Северного потока-2».

Кроме того, в оборонном бюджете есть статьи о дальнейших поставках вооружений Украине, запрете на сотрудничество американских и российских военных. Также в документ включены санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.