Россия осудила теракт в Багдаде

В министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона осуждает произошедший 21 января теракт в Багдаде и выражает солидарность с руководством Ирака в борьбе с терроризмом.

«Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве отметили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе.

В результате теракта на рынке Багдада жертвами оказались 17 человек.

Также сегодня, 21 января, глава МИД Сергей Лавров обсудил с представителями сирийской патриотической оппозиции процесс нормализации обстановки в республике, подчеркнув неизменная готовность продолжить содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога.