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После вакцинации от COVID-19 жителям Подмосковья будут раздавать QR-коды

Ирина Киселенко
21:51 21.01.2021
Электронный сертификат выдается после второй процедуры вакцинации.
После вакцинации от COVID-19 жителям Подмосковья будут раздавать QR-коды
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жителям Подмосковья выдадут электронные сертификаты в виде QR-кода после вакцинации от коронавируса.

«Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет СМС. Если не забыл - хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна», - рассказал Воробьев.

Он также отметил, что электронный сертификат можно получить после второй вакцинации.

Также губернатор добавил, что в ковидных стационарах Московской области каждую неделю планируют освобождать до трех тысяч коек с 25 января.

«Мы видим значительное снижение выявленных случаев при таком же большом количестве ПЦР-тестов - 35-37 тыс. мы делаем в день, за последний месяц на 30% упала выявляемость», - сказал Воробьев в эфире канала «Россия-24».

Оборудование, которое использовали для лечения заболевших COVID-19 будет использоваться в региональных больницах. Врачи смогут вернутся к оказанию плановой медицинской помощи.

В заключении Андрей Воробьев добавил, что врачам выражает отдельные слова благодарности, так как они «работали и в праздники, и до праздников, и после праздников в весьма напряженном режиме. Они сделали очень большое дело, поэтому койки мы сокращаем».

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