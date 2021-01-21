Бывший заместитель губернатора Ульяновской области арестован по делу о миллионных хищениях

Бывший заместитель губернатора Ульяновской области Евгений Никифоров арестован по делу о хищении 140 миллионов рублей из бюджетных средств. Задержание было инициировано Басманным районным судом Москвы.

Как указали в СУ Следственного комитета по Ульяновской области, подозреваемый нарушил назначенную ему ранее меру пресечения. В связи с этим в настоящее время Никифоров будет находиться под стражей.

Ранее в регионе супружескую пару чиновников заподозрили в нарушении закона на занимаемых должностях. Вопросы к Михаилу Семенкину и его супруге Марии Шпак появились, после того как местная пресса опубликовала материалы по поводу их дорогостоящего отдыха в Европе.