СМИ: Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится к продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

«Президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав», - говорится в материале.

В администрации президента отметили, что продление Договора может стать основой для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Крайний срок для продления договора истекает 5 февраля текущего года.

Ранее в Кремле заявили, что Москва приветствовала бы намерения США сохранить Договор при условии, если в нем будут учтены взаимные интересы.