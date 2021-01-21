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СМИ: Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет

Светлана Головина
21:39 21.01.2021
В администрации президента отметили, что продление Договора может стать основой для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
СМИ: Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится к продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

«Президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав», - говорится в материале.

В администрации президента отметили, что продление Договора может стать основой для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Крайний срок для продления договора истекает 5 февраля текущего года.

Ранее в Кремле заявили, что Москва приветствовала бы намерения США сохранить Договор при условии, если в нем будут учтены взаимные интересы.

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