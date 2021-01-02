В России за сутки выявили 26 301 новый случай инфицирования COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 26 301 человек, причем у 14,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-10 за сутки удалось 18 897 россиянам, скончались - 447.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 452 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 742 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 564 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (7), а на Чукотке за последние 24 часа их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 27 039 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 212 637. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исходов, выздоровело 2 599 035 человек.