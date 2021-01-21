Росавиация получит 5 миллиардов рублей на льготные перелеты с Дальнего Востока
Жители смогут отправится в отпуск по сниженным тарифам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay.com
Правительство выделит еще пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов на Дальнем Востоке. По сниженным тарифам люди смогут слетать в отпуск, к родственникам или на лечение.
В прошлом году такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек. В этом году, благодаря субсидированию, цифра будет еще больше.
Ранее Михаил Мишустин отметил, что данное решение позволит перевозить на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена за перелет для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей.