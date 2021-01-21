В стране и мире «Смартфоны - не средство для обучения»: Роспотребнадзор напомнил о новых санитарных правилах в школах Ирина Киселенко Новые правила действуют до 2027 года. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что мобильные телефоны не должны использоваться в школах в качестве средства обучения. Отрывок интервью размещен на сайте «Российской газеты». «У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения — это никак не регламентируется», - рассказала она. Напоминаем, что новые правила действуют до 2027 года. Она также отметила, что «если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика