На Украине предрекли России «много разнообразных санкций»
По словам Леонида Кравчука, ситуацию на Донбассе можно решить только политическим и дипломатическим путем.
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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказал мнение, что ускорить разрешение конфликта на юго-востоке Украины позволит расширение санкций в отношении России.
«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными», - сказал он в интервью газете «Вести».
Кравчук подчеркнул, что сложившуюся ситуацию можно решить только политическим и дипломатическим путем.
Возвращение неподконтрольных территорий военным путем, «по крайней мере в ближайшее время, не рассматривается», заключил он.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине не принесли ощутимых результатов.