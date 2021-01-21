В стране и мире На Украине предрекли России «много разнообразных санкций» Светлана Головина По словам Леонида Кравчука, ситуацию на Донбассе можно решить только политическим и дипломатическим путем. © Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказал мнение, что ускорить разрешение конфликта на юго-востоке Украины позволит расширение санкций в отношении России. «Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными», - сказал он в интервью газете «Вести». Кравчук подчеркнул, что сложившуюся ситуацию можно решить только политическим и дипломатическим путем. Возвращение неподконтрольных территорий военным путем, «по крайней мере в ближайшее время, не рассматривается», заключил он. Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине не принесли ощутимых результатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика