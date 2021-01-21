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На Украине предрекли России «много разнообразных санкций»

Светлана Головина
20:40 21.01.2021
По словам Леонида Кравчука, ситуацию на Донбассе можно решить только политическим и дипломатическим путем.
На Украине предрекли России «много разнообразных санкций»
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказал мнение, что ускорить разрешение конфликта на юго-востоке Украины позволит расширение санкций в отношении России.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными», - сказал он в интервью газете «Вести».

Кравчук подчеркнул, что сложившуюся ситуацию можно решить только политическим и дипломатическим путем.

Возвращение неподконтрольных территорий военным путем, «по крайней мере в ближайшее время, не рассматривается», заключил он.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине не принесли ощутимых результатов.

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