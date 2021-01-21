«Из подвала парят трубы, пол прогнил»: как живут жители аварийного дома в Чебаркуле

В Чебаркуле у жителей одного из домов на входе - ледяные сталагмиты, на стенах, потолке, и перилах - снежная изморозь. Стекла подъезда покрыты сантиметровым слоем инея, дыры в полу и гейзеры с горячим паром.

«Живем, как в "зимней сказке"», - пошутила жительница дома Светлана Пырьева.

С соседками они называют друг друга не иначе как «снежные королевы».

«Вот такое состояние. Я уже здесь накрывала этот пол, перекрывала этот пол, но – это уже невозможно ничего сделать. Просто нужно ремонтировать трубы подвала. За них никто не берется», - сказала она.

Пол в «королевских апартаментах» в дырах. На стенах, и даже в шкафах - плесень всех цветов радуги. Делить опочивальни приходиться с героями сказки «Щелкунчик».

«Тараканы, клопы, то есть все. Живность, крысы. С подвала парят трубы, пол прогнил, то есть тут вот, в моих условиях невозможно проживать», - поделилась Светлана Пырьева.

Месяц назад «крысинный король и его свита» вынудили Светлану бежать из дома. Теперь она в изгнании живет в съемном жилье. Ее соседка Екатерина Тарасова за свои «полцарства» в общежитии отдала весь материнский капитал. И тоже была вынуждена «покинуть дворец».

«Но, вопрос в том – люди здесь не живут, люди здесь выживают. А если нет возможности что-то купить, что-то другое? Пойти снять. У меня на данный момент вот эта комната стоит грузом, мне пришлось влезть в ипотеку на 25 лет. То есть все что я, зарабатывая, отдаю банку, чтобы дети жили в нормальных условиях», - рассказала жительница общежития Екатерина Тарасова.

Пятиэтажному общежитию больше полувека. Ни разу за все время здесь не было капитального ремонта. Уборные завалены хламом. Жильцы установили в комнатах биотуалеты. Душевые – заколочены. Те, кому некуда бежать из этой «зимней сказки ужасов», ежедневно наслаждаются «шумом водопада» из сгнивших труб.



В 2019 году городская Администрация провела экспертизу, которая признала дом пригодным для жилья. Но требующим, спустя полвека, первого в своей истории капитального ремонта. На него из регионального бюджета выделили более трех миллионов рублей. Но жильцы собрали 90 тысяч рублей и оплатили экспертизу независимую. Она признала общежитие на 77% аварийным и требующим немедленного расселения.

«Быть может, это заключение и более правильное, и тогда межведомственная комиссия примет решение, что данный дом - аварийный», - заявил заместитель главы г. Чебаркуль Олег Еремин.

Пока чебаркульские чиновники готовятся ознакомиться с данными независимой экспертизы и к проведению дополнительных комиссий и заседаний на проблему обитателей пятиэтажки обратили внимание и представители Общероссийского народного фронта. По словам экспертов, проблема ледяного общежития не единична в регионе. Властям зачастую проще провести ремонт, чем расселить людей.

«Мы видим такую ситуацию по всей Челябинской области, что недостаточно видимо финансирования для муниципалитетов небольших, для именно строительства жилья из ветхого аварийного фонда», - сказал Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Неверов.

По результатам проверки, инициированной главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, возбуждено уголовное дело о халатности. А значит есть надежда, что следующую зиму чебаркульские «снежные королевы» и их семьи встретят в менее экзотических условиях.