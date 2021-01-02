Новогодний звездопад: россияне увидят необычное природное явление в ночь на 3 января

Метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в ночь на 3 января и со всей российской территории в небе можно будет увидеть 110-120 ярких белых «падающих звезд». Об этом рассказал астроном Московского планетария Людмила Кошман.

«В ночь на 3-е число будет пик, максимум звездопада из созвездия Волопаса. Его называют метеорный поток Квадрантиды. Назван он по старому созвездию - Стенного Квадранта, это астрономический прибор. Сейчас это созвездие входит в созвездие Волопаса», - сообщила она в беседе с РИА Новости.

Специалист добавила, что звездопад Квадрантиды достаточно мощный: в его максимуме можно ожидать 110-120 метеоров за час. Данный поток рожден астероидом 2003 EH1, считающимся учеными, по словам Кошман, истаявшей кометой, которая превратилась в «глыбину размером около четырех километров».

Это небесное тело делает один оборот вокруг Солнца примерно за пять лет. Когда Земля пересекает место, где астероид оставил частички пыли, они врезаются в атмосферу нашей планеты и красиво сгорают.

Астроном уточнила, что лучшим временем для наблюдения за метеорами будет период до наступления рассвета, поскольку именно в предрассветные часы радиант (точка, из которой визуально вылетают «падающие звезды») располагается наиболее высоко над горизонтом. Чтобы увидеть его на небе, необходимо посмотреть на Большую Медведицу, ручка «ковша» которой укажет на яркую звезду Арктур. Между «ручкой» и этой звездой как раз и находится радиант Квадрантид.

Метеорный поток уже активен и будет продолжаться до 12 января. Самая высокая плотность его будет сохраняться еще два дня. Квадрантиды не являются очень быстрыми метеорами, они летят со скоростью примерно 41 километр в секунду, в связи с этим на небе видны медленно сгорающие белые треки.

Кроме того, Людмила Кошман рассказала, что еще одним «небесным подарком» к Новому году станет самое большое в наступившем году Солнце: второго января Земля будет находиться к светилу на наиболее близком расстоянии за весь год. В то же время, невооруженным глазом это заметить будет невозможно, поскольку видимый диаметр уменьшится в сравнении с самым большим всего на 3%.