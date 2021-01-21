Президент Аргентины привился первым компонентом «Спутника V»
Препарат создан центром Гамалеи при участии Минобороны России.
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Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку первым компонентом «Спутника V» - российской вакцины, разработанной центром Гамалеи при участии Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации аргентинского лидера.
«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении.
Ранее Национальное управление по контролю за медикаментами Аргентины завершило проверку российской вакцины. Результаты проверки показали эффективность и безопасность препарата для людей старше 60 лет.