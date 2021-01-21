Москву парализовали десятибалльные пробки
Серьезно затруднено движение в центре столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольцо, а также МКАД.
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Из-за сильного снегопада на дорогах Москвы пробки достигли 10 баллов.
Согласно данным «Яндекс. Пробки», движение в обе стороны серьезно затруднено в центре столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольцо и МКАД.
Помимо этого, плотно «стоят» улицы Тверская и Неглинная, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка.
Также заторы наблюдаются на Пречистенской, Котельнической, Серебрянической и Москворецкой набережных.