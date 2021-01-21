В стране и мире Москву парализовали десятибалльные пробки Светлана Головина Серьезно затруднено движение в центре столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольцо, а также МКАД. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Из-за сильного снегопада на дорогах Москвы пробки достигли 10 баллов. Согласно данным «Яндекс. Пробки», движение в обе стороны серьезно затруднено в центре столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольцо и МКАД.



Помимо этого, плотно «стоят» улицы Тверская и Неглинная, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка.



Также заторы наблюдаются на Пречистенской, Котельнической, Серебрянической и Москворецкой набережных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика