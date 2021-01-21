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Королю оперы Пласидо Доминго исполнилось 80 лет

Светлана Головина
18:48 21.01.2021
За свою карьеру он исполнил 150 ведущих арий и был удостоен самых продолжительных оваций в истории.
Королю оперы Пласидо Доминго исполнилось 80 лет
© Фото: Alberto Cattaneo, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Одному из самых известных оперных певцов современности Пласидо Доминго исполнилось 80 лет.

За свою карьеру он исполнил более полутора сотен ведущих партий, ему дарили самые продолжительные овации в истории - 1 час 20 минут зрители аплодировали ему после роли Отелло. 

Поздравления великому тенору направил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент назвал Доминго настоящей легендой оперной сцены. Также глава государства отметил необыкновенный талант артиста и его внимание к вопросам благотворительности.

«Одна из самых его отличительных особенностей - это уникальная простота в общении. Он доступен всем. Он общается вне зависимости от ранга человека - будь то президент, королева или простой смертный - врач, инженер, учитель. Он обожает общаться со своей публикой. Он столько лет на сцене, и каждый его выход - это огромное событие», - отметил пианист Денис Мацуев.

На оперной сцене Доминго выступает уже 50 лет. 

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