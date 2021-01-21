Королю оперы Пласидо Доминго исполнилось 80 лет
Одному из самых известных оперных певцов современности Пласидо Доминго исполнилось 80 лет.
За свою карьеру он исполнил более полутора сотен ведущих партий, ему дарили самые продолжительные овации в истории - 1 час 20 минут зрители аплодировали ему после роли Отелло.
Поздравления великому тенору направил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент назвал Доминго настоящей легендой оперной сцены. Также глава государства отметил необыкновенный талант артиста и его внимание к вопросам благотворительности.
«Одна из самых его отличительных особенностей - это уникальная простота в общении. Он доступен всем. Он общается вне зависимости от ранга человека - будь то президент, королева или простой смертный - врач, инженер, учитель. Он обожает общаться со своей публикой. Он столько лет на сцене, и каждый его выход - это огромное событие», - отметил пианист Денис Мацуев.
На оперной сцене Доминго выступает уже 50 лет.