Ученые нашли человечеству новый дом в космосе

Физик и астробиолог Пекка Янхунен из Финского метеорологического института выдвинул идею строительства колонии на искусственно созданном «спутнике» Цереры.

Карликовая планета, являющаяся самым крупным объектом Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера, привлекла внимание ученого из-за особого химического состава. Материал опубликован в архиве электронных препринтов arXiv, краткую версию приводит Sciencealert.

Согласно теории Янхунена, жители созданной колонии разместятся в цилиндрических объемах, которые тысячами будут крепиться в диске на орбите Цереры. В каждом цилиндре, которые будут иметь искусственную атмосферу и имитировать земную гравитацию, смогут поселиться порядка 50 тысяч человек.

Среди главных преимуществ Цереры называется азот, который необходим для создания искусственной атмосферы. Церера также богата водой и углекислым газом (все эти вещества существуют на ее поверхности в виде льда). При этом размер планеты обеспечит человечество почти неограниченными ресурсами, а подъем материалов с ее поверхности обойдется относительно дешево.

Кроме того, по мнению ученого, космическое путешествие на Цереру будет относительно близким и несложным, поскольку карликовая планета удалена от Земли примерно на то же расстояние, что и Марс.