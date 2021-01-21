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Клубы дыма и сгоревший этаж: первые кадры с места пожара в Харькове

Светлана Головина
18:07 21.01.2021
Прокуратурой Украины возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
© Видео: Инсайдер UA; kharkov.criminalnuy, Instagram © Фото: Инсайдер UA; kharkov.criminalnuy, Instagram
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В Сети опубликовали видео с места пожара частного дома престарелых в Харькове.

На кадрах хорошо видно, что у здания практически полностью выгорел второй этаж. Пожарные продолжают спецоперацию по ликвидации возгорания.

На месте работает бригада скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, жертвами трагедии стали 15 человек, еще пятеро пострадали. Произошедшее классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электроприборами. Прокуратурой возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД возбудить дело и взять расследование под личный контроль.

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