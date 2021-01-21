В стране и мире Под Тверью полыхает бывший бетонный завод Светлана Головина Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. © Видео: Людмила Кикало, VK © Фото: Людмила Кикало, VK Читайте нас на: В Тверской области в Конаковском районе произошел пожар в здании бывшего бетонного завода. Видео с места опубликовано очевидцами в Сети. На кадрах видно, что завод полностью охвачен огнем, в небо поднимаются черные клубы дыма. По информации МЧС, на территории произошло возгорание строительного мусора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика