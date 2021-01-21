Под Тверью полыхает бывший бетонный завод
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.
© Видео: Людмила Кикало, VK © Фото: Людмила Кикало, VK
В Тверской области в Конаковском районе произошел пожар в здании бывшего бетонного завода. Видео с места опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, что завод полностью охвачен огнем, в небо поднимаются черные клубы дыма.
По информации МЧС, на территории произошло возгорание строительного мусора.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.