Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации
Спортсмен рассказал о своем самочувствие в Сети.
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации в больницу.
«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку», - написал Емельяненко в Instagram.
Он также отметил, что благодарит врачей и медицинский персонал «за заботу и нелегкий труд».
Ранее стало известно, Федор попал в больницу №52 в Москве, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19.