В стране и мире Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации Ирина Киселенко Спортсмен рассказал о своем самочувствие в Сети. © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации в больницу. «Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку», - написал Емельяненко в Instagram. Он также отметил, что благодарит врачей и медицинский персонал «за заботу и нелегкий труд». Ранее стало известно, Федор попал в больницу №52 в Москве, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика