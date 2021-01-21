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Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации

Ирина Киселенко
17:48 21.01.2021
Спортсмен рассказал о своем самочувствие в Сети.
Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации в больницу.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку», - написал Емельяненко в Instagram.

Он также отметил, что благодарит врачей и медицинский персонал «за заботу и нелегкий труд».

Ранее стало известно, Федор попал в больницу №52 в Москве, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19.

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