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В МИД рассказали о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран

Светлана Головина
17:35 21.01.2021
На данный момент препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
В МИД рассказали о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована еще в нескольких странах.

Дипломат отметила, что сейчас помимо России и Белоруссии, препарат был зарегистрирован в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

«В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами», - сказала Захарова на брифинге.

Также дипломат отметила, что с 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки на «Спутник V».

Препарат, разработанный центром Гамалеи при участии Минобороны России, является первой в мире вакциной для профилактики коронавируса.

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