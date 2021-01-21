В МИД рассказали о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована еще в нескольких странах.



Дипломат отметила, что сейчас помимо России и Белоруссии, препарат был зарегистрирован в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

«В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами», - сказала Захарова на брифинге.

Также дипломат отметила, что с 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки на «Спутник V».

Препарат, разработанный центром Гамалеи при участии Минобороны России, является первой в мире вакциной для профилактики коронавируса.