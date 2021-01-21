Пенсионный фонд разъяснил, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Пенсионный фонд России разъяснил, какие категории граждан имею право на досрочный выход на пенсию в условиях переходного периода по повышению возраста выхода на пенсию по старости.

В частности, как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о работниках вредных и опасных условий труда, представителях некоторых профессий за выслугу лет, а также жителях Севера. Для россиян, занятых в этих сферах, выход на пенсию остался в прежних возрастных границах.

В качестве работников вредных и опасных условий труда перечислены шахтеры, спасатели, горняки, водители общественного транспорта. Как подчеркнули в ПФР, «большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола».

При выслуге лет право на досрочный выход на пенсию получают также педагоги, врачи и представители ряда творческих профессий. В этом случае во внимание берется действующий переходный период, и «который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии». Например, при выработке необходимого педагогического стажа в апреле 2021 года школьный учитель сможет выйти на в апреле 2024 года.

На пять лет старше смогут выйти на пенсию жители Севера. При этом также учитывается переходный период. Для досрочного назначения пенсии по-прежнему необходимо выработать минимальный северный стаж: 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Общий страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В ПФР подчеркнули, что право на получение пенсию получают граждане после выработки минимальных пенсионных коэффициентов и стажа. Речь идет о 12 годах и 21 коэффициенте для 2021 года. Максимально за год трудовой деятельности будет учтен один год стажа и до 10 коэффициентов.

В учетом переходного периода в 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше нового возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. При этом повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по инвалидности.