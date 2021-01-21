На спутники Илона Маска пожаловались ученые

Спутники Илона Маска Starlink мешают исследованиям ученых. Об этом заявил астрофизик Итан Сигель. По его словам, все мировые телескопы выдают изображения с помехами. А если количество объектов к 2030 году превысит 10 тысяч, что возможно, это станет для астрономов катастрофой.

Общее количество объектов на орбите к 2030 году может превысить 10 тысяч, что является для астрономов катастрофой, пишет Forbes.

Астрономы призвали разработать рекомендации, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный ночному небу. По словам ученых, высота орбиты не должна превышать 550-600 километров, а звездная величина при наблюдении с Земли не должна быть выше +7.