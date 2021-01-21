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Бабич назначен замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Светлана Головина
17:15 21.01.2021
Указом президента чиновнику присвоено воинское звание генерал-майора.
Бабич назначен замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, другим указом президент присвоил ему воинское звание генерал-майора.

«Присвоить Бабичу Михаилу Викторовичу воинское звание генерал-майора», - говорится в документе.

На должности первого замминистра экономического развития Бабич работал с сентября 2019 года. До этого он был послом России в Белоруссии.

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