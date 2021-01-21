В стране и мире Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове Ирина Киселенко К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники. © Фото: MNS.GOV.UA, Facebook Читайте нас на: Сильный пожар произошел в Харькове на улице Нижняя Гиивська. Там загорелся частный дом престарелых. Спасатели уже обнаружили тела 15 человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по ЧС. «По состоянию на 16.05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», - говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Происшествие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика