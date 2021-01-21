В Подмосковье открываются мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Московской области с 21 января начинается мобильная вакцинация от коронавируса.

Первый пункт, где бесплатно можно сделать прививку, открылся в торговом центре «Мега Химки».

Пункт будет открыт с 12 до 22 часов при наличии паспорта и полиса. Привиться от коронавируса могут люди старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и признаков ОРВИ.

Вчера первые мобильные пункты вакцинации открылись в Москве в театре «Геликон-опера», фудмолле «ДЕПО», флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ТЦ «Океания» и «Город».