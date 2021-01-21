Федор Емельяненко госпитализирован в больницу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко попал в больницу №52 в Москве. Известно, что клиника специализируется на лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

О состоянии пациента и его диагнозе собеседница агентство не уточнила, а лишь подтвердила, что Емельяненко наблюдается в этой больнице.

Ранее нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен не полетел на первый тренировочный сбор петербургского клуба.