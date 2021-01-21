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В КЧР наградили инструкторов за спасание детей во время схода лавины в Домбае

Ирина Киселенко
15:56 21.01.2021
Один инструктор спас пятилетнюю девочку, которая упала в снег и не могла самостоятельно выбраться.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградит троих горнолыжных инструкторов, которые спасли детей во время схода лавины на Домбае. Один из героев закрыл собой мальчика от надвигающейся снежной массы. Другой смог быстро откопать ребенка и донести его до родителей. Еще один инструктор спас пятилетнюю девочку, которая упала в снег и не могла самостоятельно выбраться.

ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Из специализированного орудия с верхней части горы Мусса-Ачитара были произведены выстрелы. В результате лавина накрыла туристов. В ходе поисков спасатели нашли тело мужчины.

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