В Россию вновь начнут поставлять важнейший для онкобольных препарат

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России возобновят поставки лекарственного препарата для онкологических больных «Прокарбазин».

«Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание», - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин отметил, что препарат «Прокарбазин» будет закуплен и ввезен в Россию по решению правительства. Благодаря возобновлению поставок его получат «все, кто в этом нуждается». Препарат долгое время не поставлялся в страну.

Ранее специалисты Минздрава РФ одобрили изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и разрешили хранить контейнеры при температурном режиме от +2 до +8 градусов.