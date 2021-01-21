Американцы оценили теплые варежки Сандерса с инаугурации Байдена

Варежки американского сенатора Берни Сандерса, в которых он появился на инаугурации президента США Джо Байдена, привлекли внимание общественности. Снимки политика, где он запечатлен в варежках, стали использовать для создания мемов.

Изображения политика с запоминающимся аксессуаром начали распространяться в соцсетях с хештегом #berniesmittens (по аналогии с англ. mittens - варежки).

Как говорится в публикации в газете People, к выбору одежды во время мероприятия Сандерс, который был облачен в парку и уютные рукавицы, подошел очень разумно.

Сам сенатор уже объяснил CBS News, что, одеваясь, руководствовался практическими соображениями, а не модой.

«В Вермонте мы кое-что знаем о холодах, и нас не так заботит мода, мы хотим согреться», - заявил политик.

Появление Сандерса в варежках прокомментировала и связавшая их несколько лет назад учительница из Вермонта Дженна Эллис. Она поблагодарила сенатора за выбор аксессуара во время инаугурации Байдена и призналась, что чувствует себя польщенной этим.