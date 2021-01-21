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Строители рассказали, сколько россиян делают незаконную перепланировку

Светлана Головина
15:27 21.01.2021
По словам специалиста, граждане не рискуют трогать несущие стены, однако спокойно сносят все остальные, и для этого уже созданы специальные схемы.
Строители рассказали, сколько россиян делают незаконную перепланировку
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Технический директор одной из строительных компаний рассказал, что незаконную перепланировку в своих квартирах делают 50% россиян, пишет «360».

По его словам, граждане не рискуют трогать несущие стены, однако спокойно сносят все остальные, и для этого были созданы специальные схемы.

«В случае возникновения риска для жизни строители не соглашаются делать перепланировку. Если риска нет, то специалисты предупреждают о незаконности изменений, ответственность за которые будет определяться в зависимости от ситуации», - цитирует специалиста СМИ.

Он пояснил, что при сносе несущих стен ответственность будет нести ремонтная компания.

Ранее в СМИ сообщили, что в стране якобы стартовали массовые проверки на наличие перепланировки. Однако, по словам директора строительной компании, эта информация не соответствует действительности. В основном на перепланировку обращают внимание сотрудники банков при оформлении ипотеки.

Мосжилинспекция в ответ на соответствующий запрос «Звезды» также опровергла сообщения о массовой проверке владельцев квартир на наличие перепланировок.

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