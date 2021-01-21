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Меркель отреагировала на санкции США по «Северному потоку - 2»

Ирина Киселенко
15:21 21.01.2021
Позиция Берлина по «Северному потоку - 2» не изменилась.
Меркель отреагировала на санкции США по «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин обсудит реализацию «Северного потока - 2» с новой администрацией США.

Посол отметила, что применение экстерриториальных санкций со стороны США в отношении проекта - «неуместное средство», передает немецкий телеканал NTV. По словам канцлера, они неприемлемы.

Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2». В частности, под санкции попали трубоукладочное судно «Фортуна» и его владелец - компания «КВТ-Рус».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США. Посол отметил, что США стремятся доминировать на энергетическом рынке Европы и заставить страны региона покупать исключительно американское сырье. Дипломат считает, что «победителей в этой авантюре не будет».

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