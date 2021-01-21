Меркель отреагировала на санкции США по «Северному потоку - 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин обсудит реализацию «Северного потока - 2» с новой администрацией США.
Посол отметила, что применение экстерриториальных санкций со стороны США в отношении проекта - «неуместное средство», передает немецкий телеканал NTV. По словам канцлера, они неприемлемы.
Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2». В частности, под санкции попали трубоукладочное судно «Фортуна» и его владелец - компания «КВТ-Рус».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США. Посол отметил, что США стремятся доминировать на энергетическом рынке Европы и заставить страны региона покупать исключительно американское сырье. Дипломат считает, что «победителей в этой авантюре не будет».