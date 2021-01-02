В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права с 1 апреля

Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в начале года будет утвержден новый регламент, он может быть подписан уже в начале года. В данный момент документ находится на согласовании с другими ведомствами.

Новые правила вносят изменения главным образом в практическую часть экзамена, из которого исключается этап «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом данное экзаменационное испытание останется для желающих получить право на управление мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

При этом из экзамена исключаются маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов. Таким образом, учеников автошкол не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Кроме того, изменится система оценки навыков кандидата в водители. В документе предусматривается 19 грубейших ошибок – за совершение одной из них экзамен будет прекращаться сразу. «Роковой» оплошностью для будущих водителей может стать, например, непристегнутый ремень, использование мобильного телефона.

За менее грубые ошибки будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке есть 41 пункт нарушений правил дорожного движения.Экзамен будет считаться несданным, если будет получено пять и более штрафных баллов.

Допуск к экзаменам на права можно будет получить с 16 лет. Для этого несовершеннолетние заявители будут обязаны предоставить письменное согласие одного из законных представителей.