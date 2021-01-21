Байден рассказал, какое письмо оставил ему Трамп

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал об оставленном ему прошлым главой государства письме. По его словам, послание Дональда Трампа очень великодушное. Об этом он сообщил в начале своей работы в Овальном кабинете.

Американский лидер не стал раскрывать деталей, отметив, что информация личная.

Ранее в Белом доме озвучили приоритетные направления деятельности нового президента. Среди них было названо противостояние коронавирусной инфекции, вопросы расовой справедливости, климата и иммиграции.