Байден рассказал, какое письмо оставил ему Трамп
Американский лидер пока не стал раскрывать конкретных деталей.
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал об оставленном ему прошлым главой государства письме. По его словам, послание Дональда Трампа очень великодушное. Об этом он сообщил в начале своей работы в Овальном кабинете.
Американский лидер не стал раскрывать деталей, отметив, что информация личная.
Ранее в Белом доме озвучили приоритетные направления деятельности нового президента. Среди них было названо противостояние коронавирусной инфекции, вопросы расовой справедливости, климата и иммиграции.