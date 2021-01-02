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Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

Виктория Ивашечкина
11:46 02.01.2021
Супруга артиста Ирина Купченко также направилась в больницу в связи с положительным тестом на COVID-19.
Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом. Самочувствие актера на данный момент нормальное. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«У Василия Семеновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации», - отметил Крок.

Он также подчеркнул, что жена актера народная артистка РСФСР Ирина Купченко также отправилась в больницу в связи с положительным тестом на COVID-19. Крок отметил, что артистка надеется, что уже сегодня вечером ее отпустят домой, передает РИА Новости.

По словам самой Купченко, ее супруг 31 декабря сдал ПЦР-тест на антитела, и у него их оказалось большое количество. Было решено сделать повторное тестирование, результаты которого пришли в субботу, 2 января. Результат также оказался положительным.

«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», - отметила Купченко, передает ТАСС.

Спектакли с участием Ланового и Купченко, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

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