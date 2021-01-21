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Путин призвал разобраться с ценами на жилье в регионах

Светлана Головина
14:54 21.01.2021
Президент отметил, что цены на недвижимость существенно растут, однако доступных вариантов для удовлетворения спроса не хватает.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Владимир Путин заявил, что на фоне льготной ипотеки в нескольких регионах страны возникли дисбалансы на рынке жилья.

Президент подчеркнул, что цены на недвижимость существенно растут, однако доступных вариантов для удовлетворения спроса не хватает.

«Предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», - сказал Путин в ходе совещаний с членами правительства по экономическим вопросам.

Кроме того, президент добавил, что в прошлом году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5% и были созданы «дополнительные возможности для граждан приобрести новое жилье, качественное жилье».

«Уже выданы кредиты на сумму около 1 трлн рублей, примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке», - добавил Путин.

Глава государства также напомнил о поставленной задаче, что к концу десятилетия «нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год».

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