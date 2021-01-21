Носить или не носить: врачи объяснили, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19

Медицина пока не может дать исчерпывающий ответ на вопрос о необходимости ношения масок после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Официальная позиция властей при этом однозначна: в соответствии с введенными в стране мерами предотвращения распространения COVID-19 пользоваться средствами индивидуальной защиты продолжают все россияне, в том числе уже привитые.

И хотя все громче звучат голоса выступающих за выпуск так называемых антиковидных паспортов, а сторонники этой точки зрения настаивают на получении дополнительных прав или юридических возможностей теми гражданами, которые уже вакцинировались, Россия пока не планирует что-либо менять в этом вопросе.

Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что вводить антиковидные паспорта нецелесообразно, поскольку вакцинация в стране осуществляется на добровольной, рекомендательной основе и не является обязательной.

Вместе с тем многие медики уверены, что пока рано говорить об отказе от соблюдения санитарных мер после вакцинации не только с точки зрения социального аспекта, но и с точки зрения медицинского. В частности, вопрос о долгосрочности приобретенного иммунитета от вируса SARS-CoV-2 пока открыт.

Врач-терапевт Татьяна Романенко обращает внимание, что после запуска массовой вакцинации прошло слишком мало времени, чтобы можно было делать однозначные прогнозы.

«Что касается поствакцинального иммунитета, сколько выработалось антител, столько их и будет, вопрос в том, как долго они будут сохраняться, насколько нам хватит этой напряженности иммунитета», - указывает доктор.

Романенко отмечает, что сама пока может оперировать данными всего за три месяца. Говоря о необходимости ношения масок, доктор, в частности, опирается на опыт работы врачей в «красной зоне», которые продолжают использовать средства индивидуальной защиты и после прививки.

Врач-иммунолог Владимир Болибок придерживается другой точки зрения, аргументируя свою позицию принципами формирования иммунитета человека. По мнению доктора, заболеть коронавирусом после вакцинации невозможно, можно заразиться SARS-CoV-2 при контакте, но тяжелое течение болезни или способность заражать других людей исключается. Поэтому, как считает иммунолог, носить маски привитым людям бессмысленно.

«Если говорить об иммунологии, поскольку они (привитые – прим. ред.) приобрели иммунитет к коронавирусу и заразиться коронавирусом они, конечно, могут, но заболеть, тем более, в тяжелой форме они не могут. Носить маски нецелесообразно. Приобретенный постпрививочный иммунитет хорошо бы потренировать на вирусоносителях. Почему, потому что иммунная система работает от контакта, есть контакт, она будет наращивать иммунитет, а нет контакта, эти антитела исчезнут», - поясняет Болибок.

По мнению доктора, можно было провести дополнительное тестирование после вакцинации, определить уровень антител и при их достаточном количестве предоставлять людям определенные преференции.

Романенко, в свою очередь, уверяет, что напряженность поствакцинального иммунитета не зависит от того, сталкивается человек с этой вирусной инфекцией или нет, поскольку антитела уже выработались.

Кроме того, по мнению Романенко, ношение масок предохраняет не только от коронавируса, но и от других вирусных инфекций, что сказалось на снижении сезонной заболеваемости ОРВИ в целом и отсутствию дополнительной нагрузки на систему здравоохранения в условиях пандемии.

С Романенко согласен и кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Сергей Вознесенский, который предупреждает, что при отказе от масок заболеваемость другими острыми вирусными инфекциями пойдет вверх.

«Помимо коронавирусной инфекции у нас есть еще грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и прочие ОРВИ. У нас продолжается сезон этих ОРВИ. Чтобы не поднимать заболеваемость другими ОРВИ, ношение масок и дистанцирование будет справедливым», - заявляет Вознесенский.

Несмотря на разные взгляды на вопрос целесообразности ношения масок после вакцинации от коронавируса, в одном врачи солидарны: чтобы победить пандемию, нужно, прежде всего, изолировать больных. А для этого все пациенты с катаральными явлениями должны оставаться дома или в больницах, и маски в этом вопросе помогут лишь условно.