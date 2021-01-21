Ученые нашли «потерянное» тепло Антарктиды

Результаты нового исследования ученых из Франции и Австралии объяснили, почему температура морской воды вокруг Антарктиды не повысилась так сильно, как во всем остальном Мировом океане. Этот феномен в эпоху глобального потепления ученые уже назвали загадкой «потерянного» тепла Антарктиды.

В течение 25 лет научные специалисты наблюдали за температурой воды в Южном океане в рамках совместной программы SURVOSTRAL (Surveillance of the Ocean Austral).

Работа велась с борта французского судна снабжения L'Astrolabe во время регулярных рейсов между Хобартом и исследовательской станцией Дюмон-д'Юрвиль. Для этого на глубину 800 метров опускали зонд-батитермограф XBТ и фиксировали температуру и соленость воды.

В результате исследований, которые опубликованы в журнале Nature Communications, оказалось, что небольшое понижение температуры воды, которое фиксируется на поверхности, на глубине сменяется заметным потеплением где-то на 0,04 градуса по Цельсию за десятилетие. Это в пять раз быстрее, чем в среднем по Мировому океану. По оценкам авторов, теплая вода поднимается к поверхности со скоростью 39 метров за десятилетие.

Такое резкое потепление, предупреждают ученые, может иметь серьезные последствия для антарктического льда. За счет механизма апвеллинга - подъема глубинных вод к поверхности из-за вертикальной циркуляции - глубинные воды намного теплее, чем поверхностные, поэтому они регулярно «подтачивают» шельфовые ледники снизу.

В конечном итоге этот процесс может ослабить мощное циркумполярное течение, окружающее Антарктиду, что нарушит весь механизм глобальной морской циркуляции, являющийся одним из главных факторов глобальной климатической системы.