Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Так, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая официально разрешила применение российской вакцины. Регистрация прошла по ускоренной процедуре, в соответствии с итогами клинических исследований в России и всесторонней оценки вакцины венгерскими специалистами. Первые образцы «Спутника V» Венгрия получила в конце ноября.

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по аналогичной ускоренной процедуре в Боливии, Аргентине, Венгрии, Сербии, Парагвае, Алжире, Палестине, Венесуэле и Туркменистане.