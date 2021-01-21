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Роскомнадзор поддержал введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов

Алена Миронова
14:15 21.01.2021
Ранее Алексей Пушков предложил запретить трансляции в Сети, где пропагандируется поведение, унижающее человеческое достоинство.
Роскомнадзор поддержал введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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В Роскомнадзоре выступили за введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Надо начинать с того, чтобы установить ответственность, вплоть до уголовной, лицам, которые организуют или формируют такой контент - треш-стрим», - сказал Субботин на заседании в Совете Федерации.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает расширить тем самым статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» с лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Ранее, 16 декабря, Пушков выступил с предложением запретить трансляции в Сети, где демонстрируется поведение, унижающее человеческое достоинство.

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